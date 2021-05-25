Еще 2 208 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в Москве еще 2 208 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 046 726", – говорится в сообщении.

За последние сутки в городе выявили 2 075 новых случаев коронавируса, 1 082 человека были госпитализированы. Количество летальных случаев среди пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на COVID-19 за сутки достигло 57.

Кроме того, за минувшие 24 часа в России подтвердили 7 884 новых случая COVID-19. При этом в 935 (11,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения пока не обнаружили мутаций коронавируса, которые могли бы поставить под угрозу эффективность имеющихся лекарств и вакцин. Однако нет гарантии, что это так и останется. Вирус постоянно меняется, так что имеющийся инструментарий может оказаться бесполезным.