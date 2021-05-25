В России выявили 7 884 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в России подтвердили 7 884 новых случая COVID-19. При этом в 935 (11,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 2 075 случаев, на Санкт-Петербург – 844, на Московскую область – 734, на Ростовскую область – 190, на Воронежскую область – 148, на Нижегородскую область – 138, на Саратовскую область – 115, на Иркутскую область – 110, на Республику Саха (Якутия) – 105.

Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 017 795 случаев. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Тыва.

За последние сутки в стране подтверждено 393 смерти, за весь период пандемии в России умерли 119 194 человека. За минувшие 24 часа выписали 8 743 человека, за все время – 4 632 955.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что последствия постковидного синдрома будут сведены к минимуму в случае, если заразившийся коронавирусом человек был привит от инфекции.

