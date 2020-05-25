Лео Бокерия спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

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Пандемия коронавируса может завершиться до осени, считает президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

"Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим", – передает его слова РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась. По ее словам, РФ удалось избежать перегрузки системы здравоохранения и ни один из предсказываемых стране "страшных" сценариев развития пандемии не оправдался.

Попова отметила, что основания для перехода к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, имеют 44 из 85 регионов России. При этом глава Роспотребнадзора призвала не "впадать в эйфорию" и ослаблять режим осторожно и постепенно.

Она напомнила, что количество летальных исходов от COVID-19 еще может увеличиться, так как пик смертности приходит позже эпидемиологического.

За последние сутки в стране зарегистрировано 8 599 случаев COVID-19. В 3 777 из них клинических проявлений не было.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России – 344 481 в 85 регионах. Это на 2,6% больше, чем днем ранее.