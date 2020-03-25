Занятия образовательной программы "НКО Лаб" пройдут удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Еженедельные мастер-классы и семинары программы "НКО Лаб" пройдут онлайн. Участниками могут стать сотрудники благотворительных фондов и других некоммерческих организаций, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, к программе могут присоединиться люди, желающие узнать о деятельности НКО. "Город сохранит образовательную и консультационную поддержку общественных проектов", – отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Занятия организуют, как и ранее, каждую неделю, уточнила она.



Бесплатные занятия проходят два раза в неделю. Эксперты некоммерческого сектора рассказывают слушателям про свой опыт, делятся знаниями.

В качестве организатора выступает коворкинг-центр НКО Комитета общественных связей и молодежной политики столицы. В марте программа посвящена особенностям бухгалтерского учета в НКО.

Для того чтобы стать зрителем, нужно авторизоваться на сайте "Душевная Москва". Затем москвичам требуется выбрать интересное занятие.

Ранее сообщалось, что новый портал "Я дома" поможет жителям столицы при самоизоляции.