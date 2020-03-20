Столичные НКО рассказали, как можно провести время дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Находясь дома, можно заняться самообразованием, укрепить семейные отношения и приобрести навыки в какой-то сфере. Сделать это можно с помощью онлайн-сервисов столичных некоммерческих организаций, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

К примеру, можно посмотреть мультсериал "Просто о важном. Про Миру и Гошу". Героями мультфильма является обычная семья, а в каждой серии рассматривается важная социальная тема.

Горожане старшего поколения могут научиться готовить различные блюда в школе здоровья для пенсионеров. Также они смогут сформировать сбалансированный рацион с помощью лекций врачей-диетологов. Для москвичей старшего поколения будут проходить видеоуроки по йоге.

Находясь дома, можно стать волонтером. Для этого нужно позвонить по телефону +7 (800) 30-112-01 и записаться на онлайн-занятия, на которых можно будет подробно узнать об особенностях этой работы.

С 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования столицы будут закрыты.

В городе запрещено проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них более трех тысяч пациентов скончалось, выздоровело более 71 тысячи.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.

