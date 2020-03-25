Новый портал "Я дома" поможет жителям столицы при самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Комплекс социального развития Москвы запускает портал "Я дома". Цель данного сервиса в том, чтобы помочь горожанам, которые находятся на самоизоляции, передает портал мэра и правительства Москвы.
Новый проект представляет собой агрегатор добрых дел, объединяющий благотворительные и волонтерские инициативы государства, некоммерческих организаций, а также бизнеса.
Посетив сайт, жители столицы узнают о бесплатных сервисах и возможностях взаимопомощи москвичам старшего поколения. Ко всему прочему, доступна справочная информация о профилактике коронавирусной инфекции.
"Здесь есть большой блок для саморазвития, обучения и творчества, в котором каждый сможет найти для себя что-то полезное", – обратила внимание пресс-секретарь департамента труда и социальной защиты населения Наталья Цымбаленко.
Сайт "Я дома" уже начал свой работу.
25 марта сообщалось, что в Москве число вылечившихся от коронавируса возросло до 14. Всего за сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 54 пациентов.
По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.
Ранее в Минздраве рекомендовали пожилым людям отдать домашних собак на время самоизоляции.
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