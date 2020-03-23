В Минздраве рекомендовали пожилым людям отдать домашних собак на время самоизоляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева посоветовала пожилым людям отдать домашних собак родственникам или знакомым на время пандемии коронавируса. В беседе с Москвой 24 специалист рассказала о возможных рисках.

"В первую очередь для выгула надо выходить на улицу, что не рекомендовано. В больших городах вы можете в подъезде встретить много людей, возле дома, в лифте. Инфекцию можно получить и контактным путем. Если есть такая возможность – отдать собаку на время кому-то, родственникам или знакомым, и не выходить с ней гулять, это стоит сделать пожилым людям в возрасте 65 и выше", – рассказала Ткачева.

Она также отметила, что опасность может представлять даже выгул собаки другими людьми, соседями, например. "Если животное забирают на улицу, прикасаются к нему, гладят, оно также может принести вирус домой. Теоретически такая вероятность есть", – отметила специалист и добавила, что в целом питомцы, которые не покидают квартиру и не контактируют с другими людьми, абсолютно безопасны.

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