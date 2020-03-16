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Москва 24

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Общество

07:22

Новые услуги стали доступны в сервисе "Социальный навигатор"

город технологии общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые категории появились на карте сервиса "Социальный навигатор", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Найти партнеров для решения организационных вопросов можно в разделе "Помощь НКО". Кроме того, на карте отмечены благотворительные магазины. Там можно приобрести вещи за небольшое пожертвование, которое направят на развитие социальных программ фондов.

"Социальный навигатор" запустили летом 2019 года как интерактивный сервис поиска социальных услуг в столице. Ежемесячно им пользуются около 50 тысяч человек. Всего на карте обозначено более 600 адресов с полными данными о графике работы и услугах каждого конкретного учреждения.

Там собраны бесплатные социальные услуги, которые предоставляет не только государство, но и благотворительные фонды. Перечень организаций будет дополняться.

В феврале стало известно, что "Социальный навигатор" стал победителем ежегодной премии Digital Communications Awards. Его отметили в номинации "Внешняя коммуникация".

"Мосгорсправка": навигатор соцуслуг

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