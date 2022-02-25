В Москве к сбору товаров и продуктов для беженцев из Донбасса подключились торговые сети

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

К сбору гуманитарной помощи беженцам из Донбасса подключились более 10 торговых сетей столицы. В их числе – "Азбука вкуса", "Магнит" и "Дикси". Об этом сообщил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Он отметил, что центр гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР посетили уже более 900 горожан. Ежедневно в центр приходят около 300 человек. Присоединились к сбору гуманитарной помощи и 11 крупных компаний, включая торговые сети.

"В первую очередь привозят продукты питания с длительным сроком хранения, чтобы они могли доехать до получателей. На сегодняшний день горожане и компании, присоединившиеся к акции, доставили уже более 43 тысяч товаров, больше 4 тонн продуктов и 1 тысячу литров воды", – рассказал Левит.

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" отметил, что чаще всего привозят продукты питания, канцтовары, постельное белье и средства личной гигиены.

"Кроме того, горожане очень радушны и приносят для беженцев коврики для дома, домашние тапочки, одна компания привезла сразу 3 тысячи зубных щеток. А одна девочка передала для детей беженцев 12 кукол", – добавил он.

Левит уточнил, что товары для беженцев должны передаваться в закрытых упаковках. При этом волонтеры нуждаются в упаковочном материале и коробках для транспортировки гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что благотворительные фонды Москвы присоединились к сбору помощи для беженцев из Донбасса. Президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева отметила, что москвичи собрали уже более 3 тонн гуманитарной помощи.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

