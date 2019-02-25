Милонов раскрыл секрет безвредных блинов на Масленицу

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В преддверии масленичной недели депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, как приготовить безвредные для здоровья блины, передает Агентство "Москва".

Парламентарий утверждает, что готовить нужно на натуральных продуктах, не содержащих маргарина и трансжиров. Кроме того, для блинов стоит брать настоящие кефир и молоко, а также "нормальное масло".

"Вред от этой еды мы увидим минимальный, потому что все эти продукты, составляющие, могут быть спокойно расщеплены ферментами, которые находятся в нашем организме", – пояснил Милонов.

Масленичная неделя начнется 4 марта, а с 1 по 10 число в столице пройдет фестиваль "Московская масленица". Его гостей накормят блинами и блюдами дореволюционной кухни.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному выбору продуктов к Масленице. Эксперты отмечают, что начать нужно с выбора муки, у которой нет неприятного запаха или кислого вкуса.