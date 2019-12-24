Толстый кот, которого не пустили в самолет, похудел на полкилограмма

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Хозяин толстого кота, которого не пустили на борт "Аэрофлота", рассказал Москве 24, что к Новому году его питомец похудел на полкилограмма.

"Виктор похудел на 500 граммов. Стараюсь брать его в перелеты только по крайней необходимости, он их плохо переносит", – пояснил Михаил Галин.

По его словам, после истории с самолетом многие компании предлагают Виктору сниматься в рекламе, однако большинство предложений поступает из Москвы, куда "Виктор не может пока добраться".





Михаил Галин хозяин толстого кота Виктора задарили кормами от разных компаний, на пару лет точно хватит. Предлагали сниматься в рекламе клиники для похудения котов и в рекламе одной сети супермаркетов. Я пока не слишком стремлюсь к какой-то монетизации. Больше поддерживаю проекты, связанные с благотворительностью.

Кроме того, Михаил готовит своему пушистому любимцу подарок на Новый год, но пока это находится в тайне, чтобы "коту не испортить сюрприз".

В начале ноября в столичном аэропорту Шереметьево мужчину не пустили на борт с котом из-за того, что его любимец был слишком тяжелый. Усатый вместе с переноской весил 10 килограммов, тогда как по правилам перевозчика в салоне можно провозить животных весом не более восьми. В итоге заботливому хозяину пришлось лететь другим самолетом и немного схитрить, чтобы не сдавать пушистого друга в багажный отсек.

После того как история получила огласку, "Аэрофлот" исключил из бонусной программы хозяина толстого кота. После этого Михаил Галин рассказал, что постарается снизить вес своего питомца до нормы перед следующим перелетом. Кроме того, Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило ввести единые для всех авиакомпаний новые нормы перевозки домашних животных, согласно которым можно будет доплачивать за перевес животного. В Минтрансе тогда заявили, что "рассмотрят такую возможность".