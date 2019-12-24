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Общество

12:39

31 декабря может официально стать выходным днем в 2020 году

общество

depositphotos/IgorVetushko

Установить 31 декабря выходным днем на законодательном уровне необходимо уже в следующем году, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я думаю, что надо на законодательном уровне принять такое решение, сделать на следующий год – мы не успевали сейчас – 31 декабря выходным днем", – цитирует ее ТАСС.

Матвиенко также призвала рассмотреть, за счет какого нерабочего дня 31 декабря могло бы стать выходным. "У нас много выходных дней, где-то сократить на один день, чтобы не увеличить общее количество выходных дней. Я буду голосовать за", – заключила она.

Ранее Владимир Жириновский предложил Владимиру Путину план об объявлении 31 декабря выходным днем. В некоторых регионах страны губернаторы уже поддержали и ввели инициативу. Глава государства пообещал подумать о введении выходного дня 31 декабря для всех россиян.

Путин обещал подумать о введении выходного дня 31 декабря

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