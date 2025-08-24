До 20 градусов тепла и кратковременный дождь ожидаются в столице 24 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 24 августа, составит от 18 до 20 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачность с прояснениями и кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 16 до 21 градуса, по области тоже возможны небольшие осадки.

Будет дуть западный, юго-западный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о возможном потеплении в Москве в последние дни августа. По данным синоптика, в ближайшие 5–6 дней циклон, перемещающийся из районов Финского залива на территорию Коми, продолжит приносить к берегам Москвы-реки новые порции свежего воздуха.

Также руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха днем в столице поднимется до 20 градусов к следующим выходным. Эти показатели близки к норме, однако, по его словам, прогнозировать длительность относительного тепла пока нельзя.