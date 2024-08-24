Еще 52 человека прибыли для размещения в Подмосковье из Курской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Москву на поезде прибыли 52 жителя Курской области, среди которых 17 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Их встретили представители министерства. Для курян были организованы автобусы, доставившие в пункт временного размещения в Московской области. После этого жителям пострадавшего от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) региона помогли разместиться на новом месте.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, а в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

К настоящему моменту украинские подразделения блокированы, сейчас российские войска выдавливают их из населенных пунктов, уточнял командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Общие потери украинцев на этом направлении составили 5 137 солдат и 69 танков.

Владимир Путин выступил в поддержку введения автоматического режима выплаты 15 000 рублей для жителей Курской области, которые оказались вынуждены экстренно уехать из зоны боевых действий. Он также призвал сделать то же самое в вопросе сохранения собственности на земельные участки.