Россияне рассказали, сколько тратят на еду и жилье

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Как рассказали россияне, больше половины из них каждый месяц выплачивают от 10 до 20 тысяч рублей за жилье, траты на питание у большинства находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Отмечается, что 7% опрошенных платят от 20 до 30 тысяч рублей за жилье, 4% – от 30 до 50 тысяч рублей, по 1% – от 50 до 75 тысяч рублей или больше.

40% участников исследования сообщили, что тратят на еду от 10 до 25 тысяч рублей в месяц, 29% – от 5 до 10 тысяч рублей, 10% – от 3 до 5 тысяч рублей и 4% – до 3 тысяч рублей.

Также 70% экономят на походах в рестораны, еще 69% урезают часть бюджета на развлечения.

Ранее аналитики назвали самое затратное для россиян время года. Зима становится для россиян самым дорогим периодом за год для жизни.

В это же время года возрастает средний чек на покупку товаров, необходимых для садоводства, отмечают аналитики. Зимой на эти цели россияне тратят в среднем 1 500 рублей в месяц, летом – 1 200 рублей.

Периодами самых низких средних чеков считаются весна и лето. В текущем году за этот период россияне тратили по 500 рублей за каждый поход в продуктовый магазин. Осенью чек увеличивается до 600 рублей.