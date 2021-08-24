Россияне рассказали, сколько тратят на еду и жилье

Фото: depositphotos/Tiko0305
Как рассказали россияне, больше половины из них каждый месяц выплачивают от 10 до 20 тысяч рублей за жилье, траты на питание у большинства находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Отмечается, что 7% опрошенных платят от 20 до 30 тысяч рублей за жилье, 4% – от 30 до 50 тысяч рублей, по 1% – от 50 до 75 тысяч рублей или больше.
40% участников исследования сообщили, что тратят на еду от 10 до 25 тысяч рублей в месяц, 29% – от 5 до 10 тысяч рублей, 10% – от 3 до 5 тысяч рублей и 4% – до 3 тысяч рублей.
Также 70% экономят на походах в рестораны, еще 69% урезают часть бюджета на развлечения.
Ранее аналитики назвали самое затратное для россиян время года. Зима становится для россиян самым дорогим периодом за год для жизни.
В это же время года возрастает средний чек на покупку товаров, необходимых для садоводства, отмечают аналитики. Зимой на эти цели россияне тратят в среднем 1 500 рублей в месяц, летом – 1 200 рублей.
Периодами самых низких средних чеков считаются весна и лето. В текущем году за этот период россияне тратили по 500 рублей за каждый поход в продуктовый магазин. Осенью чек увеличивается до 600 рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: