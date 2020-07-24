В Парке Горького начался выпускной

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Выпускной начался в Парке Горького. Праздничная программа пройдет в разных зонах на территории всего парка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития столицы.
Отмечается, что в 22:00 начнется праздничный концерт. На нем выступят более 40 артистов. В полночь выпускники смогут увидеть праздничный салют в честь окончания школы.
Выпускной проводится с соблюдением всех правил санитарной безопасности. В частности, на территории парка провели дезинфекцию и генеральную уборку. Санитарной обработке зону отдыха подвергли дополнительно за несколько часов до мероприятия.
Всех участников выпускного проверили на отсутствие повышенной температуры. Кроме того, им выдали тематические маски. Персонал же перед мероприятием прошел тестирование на коронавирус.
Ранее сообщалось, что выпускной посетят свыше 15 тысячи человек. За порядком на мероприятии следят более 3 тысяч человек, среди которых 800 обеспечивают проведение выпускного непосредственно в Парке Горького.
Выпускников с окончанием школы и сдачей ЕГЭ поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил как колоссальный труд столичных учителей, так и лучшие качества, проявленные учениками, при организации дистанционного образования.
В Парке Горького начинается выпускной
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