Движение транспорта в центре Москвы ограничат из-за выпускного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Традиционный выпускной для столичных школьников пройдет 24 июля в Парке Горького. В связи с этим на некоторых участках дороги в районе парка перекроют движение транспорта.
В частности, уже с 16:00 нельзя будет проехать на участке Садового кольца – от центральной части Крымского моста до съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта. Закрыта будет крайняя правая полоса при движении в сторону Ленинского проспекта.
Ограничения снимут только в 7:00 25 июля. В этот же временной период полностью будет перекрыт съезд с улицы Крымский Вал в сторону Ленинского проспекта.
Уже сейчас ограничена парковка со стороны бокового проезда улицы Крымский Вал при движении в сторону Крымского моста от улицы Большая Якиманка до съезда на улицу Крымский Вал. Припарковать свой автомобиль здесь так же нельзя будет до 07:00 25 июля.
Также временно закрыт въезд на парковку со шлагбаумом возле "Музеона". Водителей призвали заранее учесть эту информацию при передвижении по городу.
В связи с тем, что мероприятие будет закрытым, в Парке Горького действует ряд ограничений на вход. Все входы в партерную часть (от арки главного входа и до Андреевского моста) уже закрыты. Открыть их планируется в 14:00 25 июля.
С 24 по 25 июля вход на территорию парка будет открыт через главную арку и только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.
Ограничения частично распространятся и на парк "Музеон". До 8:00 25 июля закрыт вход на территорию со стороны Крымского Вала. При этом гулять по парку можно – остались открытыми входы с Голутвинского и Мароновского переулков. Для посетителей также доступны Нескучный сад и Воробьевы горы.
Традиционный выпускной для школьников состоится 24 июля в Парке Горького. Все меры безопасности в условиях COVID-19 будут соблюдены.
Всем участникам уже в автобусе измерят температуру и раздадут маски. На входе выпускникам повторно измерят температуру, а руки обработают антисептиком.
К участию в мероприятии не допустят людей с повышенной температурой тела или с признаками респираторного заболевания. Персонал также обеспечат средствами индивидуальной защиты.
По всей территории парка установят стойки с антисептиком для обработки рук. Все поверхности, включая фотозоны, арт-объекты и зоны отдыха, будут дезинфицировать. Всем гостям праздника будут раздавать бутилированную воду.
Праздничные мероприятия пройдут в специальных зонах с разными тематиками на территории всего парка. В 22:00 начнется грандиозный концерт, где выступят более 40 артистов, а в полночь прогремит праздничный салют.
Выпускной в Москве пройдет с соблюдением всех мер безопасности
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