Вход в Парк Горького ограничат из-за выпускного 24 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ряд ограничений на вход введут в Парке Горького с 24 июля. Как сообщает РИА Новости, они связаны с проведением выпускного вечера в парке.

"В связи с проведением закрытого мероприятия "Московский выпускной – 2020" в Парке Горького будет действовать ряд ограничений на вход. Все входы в партерную часть Парка Горького (от арки главного входа и до Андреевского моста) будут закрыты с 6:00 часов 24 июля до 14:00 25 июля", – сообщили в пресс-службе парковой территории.

При подготовке к празднику будет полностью закрыта парковка у главного арочного входа в Парк Горького. Парковочные места будут недоступны с 22 июля с 20:00 до 8:00 25 июля.

Ограничения частично распространятся на парк "Музеон". С 6.00 24 июля до 8.00 25 июля будет закрыт вход на территорию со стороны Крымского Вала. При этом гулять по парку будет можно – останутся открытыми входы с Голутвинского и Мароновского переулков.

Для посетителей также будут доступны Нескучный сад и Воробьевы горы.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что спад заболеваемости коронавирусом в Москве позволяет провести очный праздник для выпускников школ нынешнего учебного года. Мероприятие организуют в Парке Горького в пятницу, 24 июля.

