Ракова: в Москве 24 июля пройдет выпускной в Парке Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Традиционный выпускной для школьников пройдет 24 июля в Парке Горького, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Хочу всех обрадовать – показатели заболеваемости действительно идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников", – сказала Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что все меры безопасности в условиях COVID-19 будут соблюдены.

По ее словам, весь персонал, который будет задействован в празднике, протестируют на коронавирусную инфекцию. Перед отправлением в Парк Горького всем участникам в автобусе измерят температуру. Кроме того, на входе установят тепловизор, дезинфектор для одежды, дезинфицирующее средство для рук, всем пришедшим выдадут маски.

На территории парка установят стойки с антисептиком для рук. Фотозоны, арт-объекты, зоны отдыха будут дезинфицировать.

Мероприятия пройдут в специальных местах, отмеченных разными тематиками. Для выпускников подготовили интеллектуально-развлекательные квизы, выступления популярных stand-up комиков, уличные театры, арт-лабиринт и многое другое.

В 20:00 начнется выступление популярных диджеев, которое продлится до утра. Также все желающие смогут поучаствовать в шоу "Comment Out".

Ранее в информационном центре транспортного комплекса столицы сообщили, что в связи с городским праздником выпускников движение в районе Крымского Вала перекроют и ограничат 24–25 июля.

Ограничения будут действовать на съезде с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта с 16:00 24 июля до 7:00 25 июля. Помимо того, введут полосу для движения наземного городского пассажирского транспорта.