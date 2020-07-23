В Москве объявили программу городского выпускного

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Общегородской выпускной вечер состоится в Парке Горького 24 июля, сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Праздничные мероприятия пройдут в специальных зонах с разными тематиками на территории всего парка. В 22:00 начнется грандиозный концерт, где выступят более 40 артистов, а в полночь прогремит праздничный салют.

"Безусловно, в этом году, как и всегда, приоритетом для нас является безопасность. Поэтому мы предусмотрели строгое соблюдение всех эпидемиологических норм", – рассказали в ведомстве.

Первая площадка получила название "Фантазия #Мечтай". Это зона погружения в концепцию мероприятия. Уже при входе в парк выпускники окажутся на красной ковровой дорожке, где их будут ждать фотографы, театрализованные представления, тематические фотозоны и волшебный лес.

В зоне "Коммуникация #Общайся" на сцене Stand Up и "Открытый микрофон" выступят популярные комики телеканала ТНТ. Речь идет об Артеме Винокуре, Виктории Складчиковаой, Гураме Амаряне, Ирине Приходько, Алексее Шамутило и других. Также ребята смогут проверить свои знания в интеллектуальной битве "Квиз, плиз!" и попробовать себя в популярном шоу "Comment Out. Выпускной edition".

Для выпускников, которые еще не выбрали себе профессию, будет работать арт-объект "Кем ты станешь в будущем?". Гость сможет сфотографироваться, а робот случайным образом определит возможную специальность. Все это будет сопровождать зрелищное тесла-шоу. Арт-объект расположен на площадке "Наука #Открывай".

В зоне "Искусство #Твори" можно будет побывать в необычном арт-лабиринте, а на территории "Экология #Береги" – отдохнуть под выступления джазовых музыкантов.

Праздничный концерт пройдет на сцене Пушкинской набережной. С 22:00 до 06:00 выступать будут такие артист, как Полина Гагарина, Рита Дакота, Iowa, Brother$, T-Killah, Олег Майами.

Выпускников поздравят актриса Лиза Арзамасова, писатель Александр Цыпкин, ведущий Comment Out и "Галилео" Владимир Маркони, актриса Анна Хилькевич, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и другие.

На сцене у фонтана выступят артисты Московского продюсерского центра, подведомственного департаменту культуры Москвы: Blaque Song, Глеб Калюжный и группа "Шапито".

При проведении выпускного будут соблюдены все меры безопасности. На празднике будут дежурить сотрудники Роспотребнадзора.

С 24 по 25 июля вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом. Весь задействованный в мероприятии персонал проверят на коронавирус.

Всем участникам уже в автобусе измерят температуру и раздадут маски. На входе выпускникам повторно измерят температуру, а руки обработают антисептиком.

К участию в мероприятии не допустят людей с повышенной температурой тела или с признаками респираторного заболевания. Персонал также обеспечат средствами индивидуальной защиты.

По всей территории парка установят стойки с антисептиком для обработки рук. Все поверхности, включая фотозоны, арт-объекты и зоны отдыха, будут дезинфицировать. Всем гостям праздника будут раздавать бутилированную воду.

Накануне заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что спад заболеваемости коронавирусом в Москве позволяет провести очный праздник для выпускников школ нынешнего учебного года. Мероприятие организуют в Парке Горького в пятницу, 24 июля.

В связи с проведением закрытого мероприятия в Парке Горького будет действовать ряд ограничений на вход. Все входы в партерную часть (от арки главного входа и до Андреевского моста) будут закрыты с 6:00 часов 24 июля до 14:00 25 июля.

При подготовке к празднику полностью закрыли парковку у главного арочного входа. Парковочные места будут недоступны до 8:00 25 июля.

Ограничения частично распространятся и на парк "Музеон". С 6:00 24 июля до 8:00 25 июля будет закрыт вход на территорию со стороны Крымского Вала. При этом гулять по парку будет можно – останутся открытыми входы с Голутвинского и Мароновского переулков. Для посетителей также будут доступны Нескучный сад и Воробьевы горы.