В районе парка "Музеон" временно закроют парковку со шлагбаумом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за проведения выпускного в Парке Горького 24 июля временно закроют въезд на парковку со шлагбаумом возле "Музеона". Об этом рассказали в пресс-службе Московского паркинга.

"В связи с проведением массового мероприятия парковка со шлагбаумом, расположенная на улице Крымский Вал у входа в парк искусств "Музеон", будет недоступна с 24 июля до 7:00 25 июля", – говорится в сообщении.

При этом отметили, что водителям автомобилей стоит заранее учесть эту информацию при передвижении по городу. Ознакомиться со списком платных городских парковок можно на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении "Парковки Москвы".

Традиционный выпускной для школьников состоится 24 июля в Парке Горького. Все меры безопасности в условиях COVID-19 будут соблюдены.

Праздничные мероприятия пройдут в специальных зонах с разными тематиками на территории всего парка. В 22:00 начнется грандиозный концерт, где выступят более 40 артистов, а в полночь прогремит праздничный салют.