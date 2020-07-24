Более 3 тысяч человек будут следить за порядком на выпускных в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

За безопасностью во время выпускных вечеров в Москве будут следить более 3 тысяч человек. Об этом сообщает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

"В обеспечении охраны общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях планируется задействовать свыше 3,1 тысячи человек, из них 800 – в Парке Горького", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.

По данным ведомства, следить за порядком на выпускных будут 1,8 тысячи сотрудников полиции и 700 росгвардейцев. А также 150 народных дружинников и представителей общественных пунктов охраны порядка и свыше 400 работников частных охранных организаций.

Выпускные в Москве пройдут в ночь с 24 на 25 июля. Главные мероприятия состоятся в Парке Горького. В программу выпускного войдет грандиозный концерт, который начнется в 22:00, а также праздничный салют в 00:00.

Кроме этого, для школьников и гостей масштабного выпускного изготовили защитные маски со специальным дизайном.