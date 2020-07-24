На выпускном в Парке Горького будут соблюдаться все меры безопасности

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
На выпускном вечере в Парке Горького, который состоится 24 июля, обеспечат все меры безопасности для здоровья участников, чтобы исключить возможность распространения COVID-19.
Перед праздником на территории парка, включая зоны отдыха, арт-объекты и фотозоны, пройдет масштабная генеральная уборка и дезинфекция. Персонал, задействованный в организации мероприятий, прошел тестирование на коронавирус. Специалисты Роспотребнадзора провели для персонала обучающие мероприятия и инструктажи по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер.
Кроме того, на празднике будет организовано дежурство Роспотребнадзора и медиков. Всем участникам перед отправлением в Парк Горького в автобусах измерят температуру. Кроме того, бесконтактную термометрию будут осуществлять на входе. На территории всего парка установят бесконтактные стойки с дезинфицирующим средством для рук, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.
На мероприятии будут дежурить около 1,8 тысячи полицейских, 400 сотрудников войск нацгвардии, 200 сотрудников ЧОП и 5 бригад скорой помощи.
Выпускные в Москве пройдут в ночь с 24 на 25 июля. Главные мероприятия состоятся в Парке Горького. В программу выпускного войдет грандиозный концерт, который начнется в 22:00, а также праздничный салют в 00:00.
Кроме этого, для школьников и гостей масштабного выпускного изготовили защитные маски со специальным дизайном. Их можно будет получить на входе.
С 24 по 25 июля вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом. К участию в мероприятии не допустят людей с повышенной температурой тела или с признаками респираторного заболевания. Персонал также обеспечат средствами индивидуальной защиты.
В Парке Горького готовятся к выпускному
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