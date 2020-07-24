Маски со специальным дизайном изготовили для участников выпускного в Парке Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Для школьников и гостей масштабного выпускного в Парке Горького изготовили защитные маски со специальным дизайном. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки.
Всего средств индивидуальной защиты произведено 18 тысяч штук, их можно будет получить на входе. Согласно сообщению пресс-службы, для предупреждения распространения корнавирусной инфекции в Парке Горького обеспечат все меры безопасности.
"Накануне мероприятия на территории парка, включая зоны отдыха, арт-объекты и фотозоны, пройдет масштабная генеральная уборка и дезинфекция. А персонал, задействованный в проведении праздника, прошел тестирование на коронавирус", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Кроме этого, всем выпускникам и сопровождающим измерят температуру. При входе можно будет продезинфицировать руки. По всему парку установят 100 стоек с антисептиками для обработки рук.
Участникам раздадут питьевую воду. Весь вечер в парке будут дежурить сотрудники Роспотребнадзора.
"Также гостям обеспечена личная безопасность. В мероприятии задействованы в общей сложности около 1,8 тысячи сотрудников полиции, 400 сотрудников войск национальной гвардии, 200 сотрудников ЧОП и пять бригад скорой медицинской помощи", – дополнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что традиционный выпускной для школьников пройдет в Парке Горького 24 июля. В связи с этим движение транспорта в центре будет ограничено. В программу выпускного войдет грандиозный концерт, который начнется в 22:00, а также праздничный салют в 00:00.
В Парке Горького готовятся к выпускному
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