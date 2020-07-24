Более 15 тысяч человек посетят выпускной в Парке Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Порядка 15 тысяч человек могут принять участие в общегородском выпускном в московском Парке Горького. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития столицы.
"Выпускники уже прибывают на мероприятие, всего планируется, что в мероприятии примут участие более 15 тысяч человек. Для всех гостей праздника изготовили тематические маски – их участники получают на входе", – рассказали в ведомстве.
Для проведения праздника подготовлены разные зоны по территории парка, а в 22:00 начнется концерт, в программу которого включили выступления более 40 артистов. Завершится выпускной салютом.
Перед началом праздника территорию Парка Горького продезинфицировали. Кроме того, персонал природной территории обучен санитарно-эпидемиологическим правилам.
Всего за безопасностью во время выпускных в Москве будут следить более 3 тысяч человек. Из них 800 приходится именно на Парк Горького.
Для выпускного в Парке Горького изготовили 18 тыс масок со специальным дизайном
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