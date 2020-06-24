Дмитрий Реут: Москва полностью готова к голосованию по Конституции

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Москва полностью готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ. С таким заявлением выступил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Больше 3 тысяч 600 участков в Москве работает, из них порядка 180 – это участки по месту временного пребывания людей, основная часть – это участки, образованные по месту жительства, их более 3 тысяч 400", – заявил он.

Реут добавил, что все участки оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты в целях исключения инфекционных рисков.

Также все участки получили в требуемом объеме бюллетени для голосования. Кроме того, там будет обеспечена охрана общественного порядка и сохранность документации.

Реут напомнил, что отдать свой голос граждане смогут в срок с 25 июня по 1 июля.

"Участковые комиссии у нас работают эти дни без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня – с 8:00 до 16:00. Голосующему нет необходимости объяснять причину для голосования до дня голосования, это личное желание каждого человека", – подчеркнул председателя Мосгоризбиркома.

Ранее стало известно о том, что более миллиона москвичей сможет участвовать в электронном голосовании. Всего включено в реестр электронных избирателей чуть более 1,19 миллиона граждан.

Как рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, более 3,5 миллиона человек подало заявки на участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию на дому.

