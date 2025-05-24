24 мая стало самым теплым днем в Москве с начала календарной весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суббота, 24 мая, стала самым теплым днем в Москве с начала календарной весны. Воздух прогрелся до 26,9 градуса, что на 0,9 градуса выше прошлого лидера, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Как отметил синоптик, показатели в течение прошедшей части дня колебались значительно, поэтому точное значение максимума будет известно после 21:00.

"По нашим прогнозам, такая аномально жаркая погода, с положительной температурной аномалией в 5–6 градусов, задержится в столичном регионе до конца мая", – указал метеоролог.

По прогнозам синоптиков, в Москве 25 мая ожидается до плюс 26–27 градусов. При этом температура воздуха в столице может и вовсе повыситься до 30–31 градуса в конце мая, о чем сообщал ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

На фоне жары спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов города. В столице работает 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. Из них 14 станций расположены на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и еще 10 – на внутренних водоемах.

