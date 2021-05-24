Синоптик опроверг информацию о заморозках в июне в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В начале июня в Москве установится прохладная погода, однако заморозки не прогнозируются, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает ТАСС.

"По моим прогнозам, заморозков не ожидается. <...> То, что июнь стартует с прохладных позиций, – это да. И купальный сезон из-за этого сдвинулся", – пояснил специалист.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в начале июня в столице ожидается небольшое похолодание, а в начале месяца в утреннее время возможны заморозки. По ее словам, температура может понизиться до нулевого значения в самых холодных местах Подмосковья – Истре и Черустях.

Как сообщил метеоролог Александр Голубев, первый день лета в Москве обещает стать теплым и солнечным. По его прогнозу, в городе ожидается плюс 20.

