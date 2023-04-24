В Москве растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослого населения

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На прошлой неделе зафиксировано превышение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди взрослого населения старше 15 лет. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"На шестнадцатой неделе 2023 года в Москве в сравнении с предыдущей неделей регистрировалось снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди детей 3–6 лет. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышали эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах детей и по совокупному населению", – рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным службы, за прошедшую неделю преобладали парагрипп первого и третьего типа, аденовирусы, риновирусы, РС-вирус, а также другие респираторные инфекции негриппозной этиологии.

Роспотребнадзор уточнил, что в Москве привиты 60% населения (7 589 650 человек). Детей среди этого числа – 1 518 482 (охват – 69,7%). Более 75% привитых среди работников лечебных и образовательных учреждений, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры.

В столице продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия против распространения гриппа и ОРВИ. Для профилактики заболевания гражданам рекомендуют часто мыть руки и избегать контактов с больными людьми. Для укрепления иммунитета Роспотребнадзор порекомендовал вести здоровый образ жизни, правильно питаться и регулярно занимайться физическими нагрузками.

Ранее аллерголог рассказала, как по насморку отличить аллергию от ОРВИ. При наличии вируса чаще наблюдается повышение температуры тела. Более точные выводы возможно делать спустя несколько дней.

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