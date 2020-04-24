Почти 85% новых заболевших в Москве моложе 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в Москве выявили 2 957 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди новых заболевших коронавирусной инфекцией около 43,5% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 36,5%.

Около 10% всех зараженных – люди в возрасте от 66 до 79 лет, причем около 5,5% из них старше 80 лет. Еще 4,5% из числа заболевших – дети.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей. Всего в Москве к настоящему моменту вирусом заразилось 36 897 человек.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.

29 марта Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. Режим самоизоляции введен для всех жителей и гостей Москвы, а значительная часть предприятий и организаций временно приостановила работу.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

