Названо число упоминаний коронавируса в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В социальных сетях более 69 миллионов раз упоминался коронавирус, передает RT со ссылкой на исследование компании "Медиалогия".

В работе был охвачен период с 1 января по 21 апреля. Рост упоминаний о COVID-19 был отмечен с 18 марта. С этого времени и до окончания периода исследования зафиксировано порядка 51 миллиона упоминаний.

В исследовании также приводятся данные упоминаний кризиса и нефти в соцсетях. С 1 января по 21 апреля 6,1 миллиона раз упоминалась нефть и 8,7 миллиона раз – кризис.

Специалисты брали данные из социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, TikTok, а также с форумов и блогов.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончалось. В России общая численность инфицированных на территории РФ составляет 62 773 человека.

