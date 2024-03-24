24 марта, 15:57Общество
Центр временного пребывания поможет иногородним родственникам пострадавших в "Крокусе"
Фото: ТАСС/Алексей Белкин
Для иногородних родственников пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" подготовят комфортные условия размещения в центре "Крылатские Холмы". Об этом рассказала заведующая отделением центра Виктория Волкова, слова которой приводятся в телеграм-канале "Департамента добрых дел".
"В центре работают опытные психологи, которые окажут всю необходимую помощь и поддержку. Мы понимаем, что люди могут приехать в любое время, поэтому размещение в центре круглосуточное", – подчеркнула она.
Для оформления заявок необходимо позвонить по следующему номеру: 8-985-939-00-48.
Террористы напали на "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли кресла в зрительном зале.
По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека. Число пострадавших выросло до 154.
Подозреваемых в нападении задержали в Брянской области. Затем их доставили на допрос в Москву.
24 марта в России начался общенациональный траур по погибшим.
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