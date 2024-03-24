Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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24 марта, 15:57

Общество

Центр временного пребывания поможет иногородним родственникам пострадавших в "Крокусе"

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Для иногородних родственников пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" подготовят комфортные условия размещения в центре "Крылатские Холмы". Об этом рассказала заведующая отделением центра Виктория Волкова, слова которой приводятся в телеграм-канале "Департамента добрых дел".

"В центре работают опытные психологи, которые окажут всю необходимую помощь и поддержку. Мы понимаем, что люди могут приехать в любое время, поэтому размещение в центре круглосуточное", – подчеркнула она.

Для оформления заявок необходимо позвонить по следующему номеру: 8-985-939-00-48.

Террористы напали на "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли кресла в зрительном зале.

По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека. Число пострадавших выросло до 154.

Подозреваемых в нападении задержали в Брянской области. Затем их доставили на допрос в Москву.

24 марта в России начался общенациональный траур по погибшим.

В больницах Москвы остаются 92 пострадавших при теракте в "Крокусе"

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
обществопроисшествия
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