Реабилитационные центры "РЖД-Медицина" готовы бесплатно принять пострадавших в теракте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Центры "РЖД-Медицина" готовы бесплатно принять пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" и помочь им с реабилитацией. Об этом компания рассказала в своем официальном телеграм-канале.

"РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в ходе теракта в "Крокусе" в свои реабилитационные центры сети "РЖД-Медицина" для организации полного комплекса восстановительных процедур", – сообщается в публикации.

По данному вопросу граждане могут обратиться по номеру 8-800-234-34-34.

Ранее в РЖД заявили, что бесплатно перевезут в Москву и обратно родственников погибших и пострадавших при теракте. Для оформления билетов на безвозмездной основе необходимо обращаться по номеру 8-800-250-15-20.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины в камуфляже начали стрелять по людям, а затем устроили пожар.

В результате действий террористов погибли 133 человека. Число пострадавших увеличилось до 154.

По данным на 24 марта, из больниц в Москве выписали 27 человек, состояние которых заметно улучшилось. Более 5 тысяч неравнодушных граждан сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле".



Очереди их желающих сдать кровь образуются у столичных больниц