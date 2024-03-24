РЖД бесплатно перевезут в Москву и обратно родных погибших и пострадавших при теракте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

РЖД решили бесплатно перевезти в Москву и обратно родственников погибших и пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Для оформления проезда РЖД призвали обращаться по специально выделенному телефону 8 (800) 250-15-20.

Пассажиры, которые хотят отказаться от поездок после стрельбы в "Крокусе", могут вернуть билеты без удержания дополнительных сборов до 26 марта включительно. Кроме того, у них есть возможность оформить возврат билетов, приобретенных по невозвратному тарифу.

В свою очередь, авиакомпания "Аэрофлот" бесплатно обменяет билеты или вернет их стоимость пассажирам, которые решили отказаться от полета из-за теракта.

Кроме того, "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших в Подмосковье. Как уточнили в Росавиации, аналогичное решение приняли в том числе такие авиакомпании, как "Северный ветер", "Сибирь" (S7 Airlines), "Уральские авиалинии", NordStar, Red Wings и Smartavia.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Террористы проникли в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям. В результате погибли 133 человека. По последним данным МЧС по Подмосковью, пострадали 152 гражданина.

В воскресенье, 24 марта, в РФ начался общенациональный траур по жертвам теракта. В этот день в стране приспускают государственные флаги, а также отменяются все развлекательные мероприятия.

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