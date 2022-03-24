В России за сутки госпитализировали 4 540 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число госпитализаций из-за COVID-19 в России за сутки составило 4 540, что на 11,14% ниже показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Число госпитализаций снизилось в 47 регионах, в 35 регионах произошло увеличение, а в трех количество осталось без изменений.
Всего в России зафиксировали 25 387 новых случаев COVID-19. Больше всего зарегистрированных заражений пришлось на Санкт-Петербург – 1 279, Свердловскую область – 1 254, Москву – 1 163, Воронежскую область – 984 и Иркутскую область – 965. В Подмосковье выявили 389 случаев.
От последствий COVID-19 за сутки скончались 418 человек, при этом выздоровели 66 476.
Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что переболевшие COVID-19 люди подвержены риску отложенного развития тромбоза. По его словам, заболевание может проявиться через несколько месяцев после перенесенного COVID-19.
Причем, подчеркнул Крючков, в таком случае высока вероятность, что тромбоз приведет сразу к инсульту, инфаркту или тромбоэмболии легочной артерии.
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