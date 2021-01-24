Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Москва 24

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Общество

11:29

Еще 5 117 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Врачи вылечили от коронавируса за сутки 5 117 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Штабе подчеркнули, что за день в столице выявили 3 069 новых случаев коронавируса, госпитализированы были 986 человек. Скончались 74 человека с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – подчеркнули в Оперативном штабе.

За последние сутки в России выявили 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Активно было выявлено 2 306 (10,9%) пациентов без клинических проявлений заболевания. Всего в РФ зарегистрировано 3 719 400 случаев (+0,57%) коронавирусной инфекции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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