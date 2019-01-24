Кадыров опроверг списание долгов за газ Чечне

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Решение суда Грозного по счетам за газ призвано решить старую проблему, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что это решение не предполагает списания девяти миллиардов рублей.

Заводской суд Грозного обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" принять меры по списанию дебиторской задолженности за потребленный газ. Она относится к категории просроченной и безнадежной к взысканию из-за истечения срока исковой давности, передает пресс-служба правительства Чеченской республики слова Кадырова.

По его словам, СМИ и политики вводят людей в заблуждение, говоря о списании девяти миллиардов рублей долга за газ по решению суда.

"Беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили населению Чечни. В постановлении суда нет ни одного слова о сумме", – отметил Кадыров. Он добавил, что окончательная сумма будет известна после полной инвентаризации задолженности.

"Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню. У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведен, не стоит сомневаться", – заключил глава Чечни.

На прошлой неделе стало известно, что районный суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать задолженность населения за газ в размере девяти миллиардов рублей. "Газпром Межрегионгаз" подтвердил, что размер просроченной жителями Чечни задолженности за газ составляет 9,3 миллиарда рублей.

Представитель правительства Чечни Джамбулат Умаров объяснил, что регион не пользовался газом "вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже". Генпрокуратура сочла списание долгов за газ жителям Чечни необоснованным.

Примеру Чечни хотят последовать депутаты в Чувашии и Смоленской области. Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный предложил по примеру Чечни списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.