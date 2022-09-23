Ветеран ВС РФ рассказал, что нужно взять с собой на призывной пункт

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Человеку, который получил повестку, необходимо взять на призывной пункт паспорт, военный билет, удостоверение личности, медицинский и страховой полисы, водительское удостоверение, комплект сменной одежды полотенце, нитки, иголки и предметы личной гигиены. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на члена президиума общероссийской общественной организации "Офицеры России", военного пенсионера, ветерана вооруженных сил РФ Юрия Чмутина.

Он рекомендовал также позаботиться о том, чтобы документы были в сохранности. Чмутин посоветовал взять зубную щетку, станок для бритья, шампунь и мыло.

"На первое время у человека должен быть комплект нательного белья до получения веще от Министерства обороны, потому что неизвестно, сколько будет работать сборный пункт, и в каких условиях он будет находится на допподготовке. В этом комплекте должны быть носки, майка, трусы, футболка, полотенце", – сказал Чмутин.

Он предположил, что первое время призывникам разрешат пользоваться мобильными телефонами, хотя в армии современные гаджеты использовать запрещено.

"Я как ветеран брал с собой семейные фотографии. Какие-то амулетные вещи, мини-портреты супруги, детей", – заключил Чмутин.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

