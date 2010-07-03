Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов, передает портал "Мир24".

Награда присуждается певице "за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей".

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. В июне 1975 года на международном конкурсе эстрадных песен "Золотой Орфей" жюри единогласно присудило гран-при советской певице Алле Пугачевой.

В марте 1979 года Пугачева вновь оказалась в центре всеобщего внимания – тогда на экраны СССР вышел фильм, в котором певица сыграла саму себя – "Женщина, которая поет".

В апреле нынешнего года Пугачева отметила свое 70-летие грандиозным концертом. В репертуаре Пугачевой более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, украинском языках. А ее дискография насчитывает свыше 20 сольных пластинок, CD и DVD. При этом соотечественники исполнительницы больше всего любят ее песню "Миллион алых роз".

