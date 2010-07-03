Названа самая популярная песня Аллы Пугачевой

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Социологи выяснили, какие песни Аллы Пугачевой больше всего нравятся россиянам. Свое предпочтение граждане отдали композиции "Миллион алых роз", сообщает RT со ссылкой на исследовательскую площадку Research@mail.ru.

За песню на стихи Андрея Вознесенского проголосовали 19% респондентов. А композиция "Позови меня с собой" заняла второе место с результатом 18%.

В лидерах также оказались хиты "Этот мир придуман не нами", "Любовь, похожая на сон", "Айсберг", "Не отрекаются любя", "Арлекино" и "А знаешь, все еще будет". При этом менее 1% заявили, что им нравятся абсолютно все песни артистки.

Опрос проводился перед 70-летним юбилеем Пугачевой, который она отмечает сегодня, 15 апреля. В исследовании участвовали 2,4 тысячи россиян старше 12 лет.

Ранее Гостелерадиофонд России опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг". В СССР видео было запрещено из-за "вульгарных" сцен.

