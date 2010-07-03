Названа самая популярная песня Аллы Пугачевой

Социологи выяснили, какие песни Аллы Пугачевой больше всего нравятся россиянам. Свое предпочтение граждане отдали композиции "Миллион алых роз", сообщает RT со ссылкой на исследовательскую площадку Research@mail.ru.
За песню на стихи Андрея Вознесенского проголосовали 19% респондентов. А композиция "Позови меня с собой" заняла второе место с результатом 18%.
В лидерах также оказались хиты "Этот мир придуман не нами", "Любовь, похожая на сон", "Айсберг", "Не отрекаются любя", "Арлекино" и "А знаешь, все еще будет". При этом менее 1% заявили, что им нравятся абсолютно все песни артистки.
Опрос проводился перед 70-летним юбилеем Пугачевой, который она отмечает сегодня, 15 апреля. В исследовании участвовали 2,4 тысячи россиян старше 12 лет.
Ранее Гостелерадиофонд России опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг". В СССР видео было запрещено из-за "вульгарных" сцен.
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