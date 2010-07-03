Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17 апреля, 19:30

Женщине, которая поет. Фанаты не жалеют денег на Пугачеву

культура

17 апреля, 19:30

Поделиться в социальных сетях:

Одно из главных событий года на эстраде – Алла Пугачева дает сольный концерт. Организаторы пообещали грандиозное шоу, однако его детали пока держатся в секрете.

Перед концертом возле Кремлевского дворца собралось большое количество фанатов певицы. Многие приехали специально из других городов.

"Всю жизнь ездили, ходили на концерты", – говорит мужчина в толпе фанатов. Он отметил, что отдал за билет на концерт 28 тысяч рублей.

Многие люди пришли с огромными букетами цветов. Они рассказали, что их любимая певица любит простые полевые цветы, однако приходить на юбилейный концерт решили не с ними. Поклонники говорят, что "эта женщина" достойна любого букета цветов, и для нее ничего не жалко.

"Были 10 лет назад на концерте. Чудесная, роскошная женщина, чудесная певица, и мы подражаем ей во многом. Билеты покупали в числе первых", – говорит женщина, которая специально приехала на концерт из Таганрога.

Зал, где Алла Пугачева выступает, сравнительно небольшой – всего 4 тысячи мест. Билеты на мероприятие были раскуплены всего за несколько часов. Многие, кто приехал из других городов, говорят, что за помощью при покупке билетов специально обращались к московским родственникам.

Алла Пугачева впервые за много лет дает сольный концерт. Он приурочен к ее 70-летию. Юбилей отметят в Кремле. Билеты давно раскуплены.

В репертуар Пугачевой входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, украинском языках. А ее дискография насчитывает свыше 20 сольных пластинок, CD и DVD. При этом соотечественники исполнительницы больше всего любят ее песню "Миллион алых роз".

Ранее Гостелерадиофонд России опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг". В СССР видео было запрещено из-за "вульгарных" сцен.

Читайте также

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика