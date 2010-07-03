Женщине, которая поет. Фанаты не жалеют денег на Пугачеву

Одно из главных событий года на эстраде – Алла Пугачева дает сольный концерт. Организаторы пообещали грандиозное шоу, однако его детали пока держатся в секрете.
Перед концертом возле Кремлевского дворца собралось большое количество фанатов певицы. Многие приехали специально из других городов.
"Всю жизнь ездили, ходили на концерты", – говорит мужчина в толпе фанатов. Он отметил, что отдал за билет на концерт 28 тысяч рублей.
Многие люди пришли с огромными букетами цветов. Они рассказали, что их любимая певица любит простые полевые цветы, однако приходить на юбилейный концерт решили не с ними. Поклонники говорят, что "эта женщина" достойна любого букета цветов, и для нее ничего не жалко.
"Были 10 лет назад на концерте. Чудесная, роскошная женщина, чудесная певица, и мы подражаем ей во многом. Билеты покупали в числе первых", – говорит женщина, которая специально приехала на концерт из Таганрога.
Зал, где Алла Пугачева выступает, сравнительно небольшой – всего 4 тысячи мест. Билеты на мероприятие были раскуплены всего за несколько часов. Многие, кто приехал из других городов, говорят, что за помощью при покупке билетов специально обращались к московским родственникам.
Алла Пугачева впервые за много лет дает сольный концерт. Он приурочен к ее 70-летию. Юбилей отметят в Кремле. Билеты давно раскуплены.
В репертуар Пугачевой входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, украинском языках. А ее дискография насчитывает свыше 20 сольных пластинок, CD и DVD. При этом соотечественники исполнительницы больше всего любят ее песню "Миллион алых роз".
Ранее Гостелерадиофонд России опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг". В СССР видео было запрещено из-за "вульгарных" сцен.
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