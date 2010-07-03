Пугачева подарила песню группе "Ленинград"

Фото: www.instagram.com/allasuperstar

Алла Пугачева рассказала в Instagram, что подарила лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову "песню про мужиков".

Певица записала ролик вместе с Лаймой Вайкуле, у которой гостит в настоящее время в Юрмале.

Пугачева пояснила, что сама не осмелилась исполнять эту песню и решила отдать коллективу, у которого это "получается куда лучше". Премьера песни должна состояться в конце года.

Путешествие Пугачевой в Латвию началось со скандала, после того как на Рижском вокзале певицу довезли по платформы до ее вагона на автомобиле.

Представители артистки ситуацию комментировать не захотели. А с сотрудниками Рижского вокзала провели разъяснительную беседу.