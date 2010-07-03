После инцидента с Пугачевой с сотрудниками Рижского вокзала провели беседу

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

С сотрудниками Рижского вокзала провели разъяснительную беседу после скандала с Аллой Пугачевой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО "РЖД") .

"Состоялся разбор инцидента, с руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа", – сообщили в пресс-службе.

На опубликованных в Сети фото и видео видно, как певицу на автомобиле Mercedes подвозят к вагону поезда дальнего следования Москва – Рига. Подобное поведение звезды тут же вызвало недовольство некоторых пользователей.

На критику заезда автомобиля Аллы Пугачевой на перрон резко отреагировал Иосиф Пригожин. Продюсер уверен, что артистка давно заслужила право пользоваться любыми, даже закрытыми ресурсами.

В свою очередь, в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД поспешили заявить, что автомобиль проехал по технической платформе и не помешал пассажирам. Не смотря на это, в компании пообещали провести проверку.

