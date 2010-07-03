РЖД опровергли увольнение начальника вокзала из-за скандала с Пугачевой

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В РЖД опровергли слухи об увольнении начальника Рижского вокзала после инцидента с выездом автомобиля с Аллой Пугачевой на платформу. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе компании.

Как заявил представитель пресс-службы, "информация об увольнении начальника Рижского вокзала не соответствует действительности".

Ранее некоторые СМИ написали, что после скандала главу Рижского вокзала могут снять с должности.

Инцидент на Рижском вокзале начали активно обсуждать после того, как в Сети появились кадры, на которых Аллу Пугачеву и Максима Галкина подвозят на машине прямо на платформу – к вагону поезда до Риги.

Представители РЖД пояснили, что на видео – не пассажирская, а техническая платформа, и автомобиль с певицей не мог помешать другим пассажирам. Тем не менее, подъезжать к непосредственно поездам разрешается только спецтехнике, поэтому в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов пообещали провести проверку действий сотрудников Рижского вокзала.