Директор Пугачевой отреагировала на скандал со спонсорством концерта

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Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что "Вертолеты России" оказали спонсорскую помощь на организацию концерта певицы, передает телеканал Москва 24.

При этом комментировать она эту ситуацию не стала. "Вертолеты России, точка... Понимаете, я просто не могу давать такую информацию. Это же коммерческая тайна", – подчеркнула она.

Правда, в Сети цифра спонсорской помощи засветилась – 40 миллионов рублей. Сейчас ситуацию активно обсуждают пользователи интернета. Если одни считают, что лучше бы эти деньги направили на развитие производства и на зарплату рабочим, то другие называют это обычным делом. "Концерт, конечно, требует больших денег и, конечно, он окупится", – пишет один из пользователей.

Адвокат Марина Кащенко прояснила Москве 24, что АО "Вертолеты России" – такой же участник гражданского оборота, как и все остальные акционеры, поэтому имеет право оказывать спонсорскую помощь.

"Целью компании является среди прочего получение прибыли. Прибыль получается вследствие продаж услуг или продукции. И, соответственно, каждое подобное АО заинтересовано в увеличении своей прибыли. Одной из целей достижения этого является реклама. Я вполне допускаю, что участие этой компании в спонсировании концерта Пугачевой проходит в рамках рекламной акции. И реклама – это вполне законный расход", – подчеркнула она.

Ничего противозаконного в спонсорстве не увидели и в самом "Ростехе", чьей "дочкой" являются "Вертолеты России". В пресс-службе отметили, что участие в проекте позволяет не только отдать дань уважения таланту Аллы Пугачевой: благодаря финансовой поддержке часть билетов на концерт получат работники предприятий, входящих в корпорацию по всей стране.

Ранее СМИ сообщали, что деньги, выделенные на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, могли быть частью коррупционной схемы.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал, что речь идет о 40 миллионах рублей, которые выделило на концерт дочернее предприятие компании "Вертолеты России". Он предположил, что финансовая помощь звезде шоу-бизнеса в данном случае может быть формой "отката", например, за выступление на корпоративе.

Как подчеркнул зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, оценку спонсорской помощи Пугачевой должна дать Генпрокуратура России.

Представители "Ростеха", в свою очередь, сообщили, что "Вертолеты России" входят в состав госкорпорации и осуществляют расходы из чистой прибыли холдинга. Спонсорство концертов принято рассматривать как расходы на рекламу.