Выделенные на концерт Пугачевой средства могли быть частью коррупционной схемы

Деньги, выделенные на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, могли быть частью коррупционной схемы. Об этом сообщает газета "Известия".
Как рассказал изданию глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, речь идет о 40 миллионах рублей, которые выделило на концерт дочернее предприятие компании "Вертолеты России". Он предположил, что финансовая помощь звезде шоу-бизнеса в данном случае может быть формой "отката", например, за выступление на корпоративе.
Как подчеркнул зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, оценку спонсорской помощи Пугачевой должна дать Генпрокуратура России.
Представители "Ростеха", в свою очередь, сообщили, что "Вертолеты России" входят в состав госкорпорации и осуществляют расходы из чистой прибыли холдинга. Спонсорство концертов принято рассматривать как расходы на рекламу, уточнили в "Ростехе". Кроме того, пояснили "Известиям", часть билетов на выступление знаменитой артистки распространят среди сотрудников предприятий "Ростеха".
В декабре онлайн-продажа билетов на концерт Пугачевой обернулась для многих ее поклонников разочарованием. Из-за сбоя на сайте Кремлевского дворца некоторые билеты оказались недействительными. Деньги за такие билеты пообещали вернуть, однако купившие их люди потеряли возможность побывать на концерте.
Куда делись билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
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