Выделенные на концерт Пугачевой средства могли быть частью коррупционной схемы

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Деньги, выделенные на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, могли быть частью коррупционной схемы. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал изданию глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, речь идет о 40 миллионах рублей, которые выделило на концерт дочернее предприятие компании "Вертолеты России". Он предположил, что финансовая помощь звезде шоу-бизнеса в данном случае может быть формой "отката", например, за выступление на корпоративе.

Как подчеркнул зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, оценку спонсорской помощи Пугачевой должна дать Генпрокуратура России.

Представители "Ростеха", в свою очередь, сообщили, что "Вертолеты России" входят в состав госкорпорации и осуществляют расходы из чистой прибыли холдинга. Спонсорство концертов принято рассматривать как расходы на рекламу, уточнили в "Ростехе". Кроме того, пояснили "Известиям", часть билетов на выступление знаменитой артистки распространят среди сотрудников предприятий "Ростеха".

В декабре онлайн-продажа билетов на концерт Пугачевой обернулась для многих ее поклонников разочарованием. Из-за сбоя на сайте Кремлевского дворца некоторые билеты оказались недействительными. Деньги за такие билеты пообещали вернуть, однако купившие их люди потеряли возможность побывать на концерте.