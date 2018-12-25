Не все фанаты, купившие билеты на концерт Пугачевой, смогут туда попасть

Фанаты, купившие билет на концерт Пугачевой, не смогут на него попасть
Онлайн-продажа билетов на концерт Аллы Пугачевой обернулась для поклонников разочарованием. На сайте Кремлевского дворца якобы произошел сбой. Деньги тем, кто купил билеты, обещают вернуть, но вот на концерт они попасть уже не смогут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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