РЖД проведет проверку после выезда машины с Пугачевой на платформу

РЖД проведет проверку после выезда машины с Аллой Пугачевой на платформу Рижского вокзала. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе в дирекции железнодорожных вокзалов.

Как пояснили в пресс-службе, на кадрах, которые появились в Сети, видна не пассажирская платформа, с которой шла посадка на поезд Москва – Рига, а техническая платформа. По этой причине, отметили в дирекции, "автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам".

Представители РЖД также напомнили, что подъезжать к поездам разрешается только спецтехнике, причем в строго регламентированных случаях. Теперь компания планирует провести проверку действий сотрудников Рижского вокзала.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, что Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина подвезли на машине прямо к вагону поезда Москва – Рига.

