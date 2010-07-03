Орбакайте отреагировала на слухи о конфликте с Пугачевой

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Певица и актриса Кристина Орбакайте опровергла слухи о конфликте с Аллой Пугачевой. Об этом она написала в своем Instagram.

"Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша желтая "пресса" превосходит себя", – написала Орбакайте.

Она опубликовала фотографию, где отметила заголовки некоторых информагентств, в которых говорилось о непростых отношениях с Пугачевой. Певица добавила, что уже давно перестала реагировать на подобные заявления, поскольку уже привыкла к ним.

В апреле нынешнего года Пугачева отметила свое 70-летие грандиозным концертом. В репертуаре Пугачевой более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, украинском языках. А ее дискография насчитывает свыше 20 сольных пластинок, CD и DVD. При этом соотечественники исполнительницы больше всего любят ее песню "Миллион алых роз".

