Пригожин вступился за Аллу Пугачеву в теме скандального заезда

Иосиф Пригожин резко отреагировал на критику заезда автомобиля Аллы Пугачевой на перрон. Продюсер уверен, что артистка давно заслужила право пользоваться любыми, даже закрытыми ресурсами. Об этом Пригожин заявил ИА "НСН".
"Что в этом плохого? Это было в Советском Союзе, это было в современной России. Всегда так со звездами. Я честно не вижу в этом никакой проблемы, которую сейчас устроили. Идет постоянная травля публичных людей", – отметил продюсер.
На опубликованных в Сети фото и видео видно, как певицу на автомобиле Mercedes подвозят к вагону поезда дальнего следования Москва – Рига. Подобное поведение звезды тут же вызвало недовольство некоторых пользователей.
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД поспешили заявить, что автомобиль проехал по технической платформе и не помешал пассажирам. Несмотря на это, в компании пообещали провести проверку.
Ранее некоторые издания опубликовали информацию о ссоре Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Позже последняя опровергла слухи.
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